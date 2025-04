Alasan Lee Seung Gi Putus Hubungan dengan Mertuanya

TEMPO.CO , Jakarta - Aktor dan penyanyi Korea Selatan, Lee Seung Gi menyatakan bahwa dia dan sang istri, Lee Da In telah memutuskan hubungan dengan keluarganya. Ia merasa menyesal karena sebelumnya membela ayah mertuanya yang didakwa karena memanipulasi harga saham.

Setelah dijatuhi hukuman denda dalam persidangan sebelumnya, kini ayah Lee Da In , Lee Hong Heon kembali didakwa oleh otoritas investigasi atas tindakan melawan hukum serupa. "Sebagai seseorang yang telah menunggu hasilnya berdasarkan kepercayaan dalam keluarga, saya hancur dan kehilangan kata-kata atas tindakan salah ayah mertua saya," tulis Lee Seung Gi.

Lee Seung Gi setuju bahwa setiap tindakan ilegal harus dibalas dengan hukuman yang setimpal. Diketahui ayah Lee Da In melakukan penipuan saham senilai 26 miliar won dan menimbulkan korban sebanyak 300 ribu orang.

Lee Seung Gi menikah dengan Lee Da In pada April 2023. Lee Da In merupakan anak kedua aktris Kyeon Mi Ri dengan Lee Hong Heon. Ayah Lee Da In dicurigai telah meraup keuntungan ilegal puluhan miliar won dengan cara menaikkan harga saham perusahaan bernama COREBEAT secara artifisial pada 2016. Kyeon Mi Ri sendiri adalah pemegang saham utama di perusahaan yang sama.