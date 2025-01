Alasan Pramugari Duduk Menyelipkan Tangan di Kursi saat Pesawat akan Lepas Landas dan Mendarat

Musik cepat dengan lebih banyak ketukan per menit, dapat membuat penumpang merasa waspada dan energik, menurut perusahaan perjalanan Netfights. Sementara, musik lambat dengan BPM yang lebih sedikit membangkitkan perasaan tenang. Faktanya, mendengarkan musik dengan ketukan per menit yang lebih sedikit menurunkan detak jantung dan pernapasan, tekanan darah, dan mengurangi ketegangan pada otot-otot.



THE SUN | TRAVEL AND LEISURE