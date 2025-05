Alasan Taylor Swift dan Travis Kelce Absen di Met Gala 2025

TEMPO.CO , Jakarta - Taylor Swift dan Travis Kelce tidak hadir di Met Gala 2025 yang digelar pada Senin, 5 Mei 2025. Pasangan ini tidak hadir karena sedang menikmati waktu senggang setelah berakhirnya musim NFL dan The Eras Tour.

“Mereka juga menghabiskan waktu bersama teman-teman. Ini adalah waktu yang istimewa bagi mereka," kata sumber tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pasangan itu menghargai hal yang sama dan saat ini lebih fokus pada waktu pribadi yang jauh dari sorotan.

Taylor Swift Juga Absen Met Gala Tahun Lalu

Taylor Swift telah menghadiri Met Gala beberapa kali. Namun terakhir kali ia hadir dalam acara tersebut sudah lebih dari 10 tahun lalu. Dia menjadi salah satu ketua di Met Gala 2016 bertema “Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology”. Pelantun lagu 'Cruel Summer' itu memulai debutnya di Met Gala 2008. Sejak saat itu, ia telah menghadiri acara yang dipenuhi bintang tersebut sebanyak lima kali.

Ia menjadi bintang utama di acara tersebut hingga penampilan terakhirnya pada 2016. Tahun lalu, dia juga tidak hadir karena jadwalnya yang padat. Seandainya Travis Kelce menghadiri Met Gala tahun ini, itu akan menjadi penampilan pertamanya dalam acara bergengsi di New York City tersebut.

Penampilan Taylor Swift di Met Gala

Pada 2008 dan 2010, Taylor menunjukkan perubahan gaya yang mencolok antara era Fearless dan Speak Now. Pada penampilan debutnya, ia memakai gaun emas berkilau dari Badgley Mischka, sementara dua tahun kemudian, ia tampil dengan gaun putih dari koleksi Ralph Lauren, dilengkapi dengan lipstik merah mencolok. Ia selalu mencuri perhatian dengan berbagai penampilan. Mulai dari gaun rancangan J. Mendel yang memancarkan pesona sensual di Met Gala 2011 bertema "Alexander McQueen: Savage Beauty", hingga gaun sutra berwarna merah muda karya Oscar de la Renta pada 2014.

Penampilannya yang paling kontroversial adalah pada saat Met Gala 2016. Ia muncul dengan rambut pirang terangnya dalam gaun mini Louis Vuitton metalik dan bibir yang sangat gelap. Ini kemudian menjadi ciri khas era Reputation-nya.

Met Gala 2025 Disebut Mengecewakan

Melansir dari Daily Mail, Met Gala 2025 mendapat protes dari para veteran acara tersebut hingga salah satu ketua kehormatan tahun ini. Mereka menyebutnya sebagai acara yang membosankan dan mengecewakan. Hal ini karena acara tersebut gagal menghadirkan kemewahan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Karpet merah dipenuhi oleh para selebritas yang memakai pakaian hitam dan abu-abu. Bahkan Sydney Sweeney dan Dua Lipa gagal tampil menonjol saat mereka menaiki tangga ikonik museum dengan gaun yang mudah dilupakan. Para penggemar menggambarkan acara Met Gala tahun ini seperti acara pemakaman. Mereka mengekspresikan kekecewaannya melalui sosial media. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Met Gala sudah 'mati'.

Banyak artis yang tidak dapat hadir di acara Met Gala 2025. Jennifer Lopez yang tidak hadir karena sibuk syuting film barunya yang akan datang, Office Romance. Sama halnya dengan Sarah Jessica Parker yang mengkonfirmasi bahwa dia tidak akan hadir karena padatnya jadwal. Beberapa jam sebelum acara, LeBron James juga mengabarkan bahwa ia tidak akan melakukan debutnya di Met Gala, karena alami cedera lutut.

SOFWA NAJLA TSABITA SUNANTO

Pilihan Editor: Jennie, Lisa, dan Rose BLACKPINK Berkumpul di Met Gala 2025