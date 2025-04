TEMPO.CO,Los Angeles Penyanyi Adele meraih penghargaan Album of the Year melalui album 25 dalam ajang penghargaan Grammy Award yang diselenggarakan di Los Angeles, Senin, 13 Februari 2017 yang baru saja berakhir.



Adele tahun ini memang kebanjiran pengahargaan Grammy. Album 25 juga meraih penghargaan Record of the Year. Dan lagunya Hello meraih penghargaan sebagai Song of the Year. Lagu dari album 25 Adele itu berhasil mengalahkan pesaingnya Formation (Beyonce), Love Yourself (Justin Bieber), I Took a Pill in Ibiza (Mike Posner), dan 7 Years (Lukas Graham).



Adele curhat di atas panggung ketika dia sempat hilang dari industri musik karena hamil dan membesarkan anaknya. "Terima kasih semuanya. Lima tahun lalu aku merasa hilang, aku hamil dan tidak berada di sini. Beyonce aku sangat mengagumimu, aku kembali karena melihatmu bisa terus maju," kata Adele.



Beyonce terihat terharu dengan kalimat yang dilontarkan Adele. Sebelumnya, Hello juga membuat Adele meraih penghargaan di kategori Best Solo Pop Perfomance. Selain itu, album sang musisi Inggris yang diberi judul 25 juga memenangi Best Pop Vocal Album. Adele yang pada malam penganugerahan tampil anggun menggunakan gaun hijau, mengalahkan Justin Bieber (Purpose), Ariana Grande (Dangerous Woman), Demi Lovato (Confident), dan Sia (This Is Acting) dalam kategori itu.



