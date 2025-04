Album Baru BTS Duduki Posisi ke-14 di Tangga Album Inggris

TEMPO.CO , Jakarta -Album terbaru Bangtan Sonyeondan (BTS), Love Yourself: Her menduduki posisi ke-14 tangga album Inggris, ujar pihak Big Hit Entertainment beberapa waktu lalu.

Lagu utama album Love Yourself: Her, yakni DNA menempati posisi ke-90 di Official Singles Chart, menjadikannya sebagai lagu asal Korea Selatan kedua yang mencapai peringkat ini, setelah Psy.