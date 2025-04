Album Baru TWICE Laku Lebih dari 200 Ribu Kopi di Jepang

TEMPO.CO, Jakarta - Album debut grup K-pop TWICE di Jepang sudah terjual lebih dari 200.000 kopi.



Baca: Lagu Baru Twice berjudul Signal Tak Disukai Netizen



"#TWICE sudah terjual 200.018 kopi di Jepang sejak dirilis pada 28 Juni," kata agensi JYP Entertainment, mengutip perhitungan dari Oricon yang menghitung penjualan musik di Jepang.



Seperti dilansir kantor Berita Yonhap, album milik TWICE itu masih menempati posisi atas rekor penjualan di Jepang. Tepatnya peringkat lima di tangga penjualan album harian Oricon per Minggu.



Lagu-lagu terkenal TWICE sebelumnya juga menduduki sembilan tangga lagu Apple iTunes di Jepang, Indonesia, Makau, dan Malaysia saat baru dirilis.



TWICE beranggotakan sembilan personil dan dua di antaranya berasal dari Jepang. Mereka memulai debut di industri musik Korea Selatan sekitar satu setengah tahun lalu melalui lagu Ooh-Ahh.



Tak lama setelahnya, beberapa lagu yang dinyanyikan TWICE menjadi hit, sebut saja Cheer Up, TT, Knock Knock, dan Signal.



ANTARA