Amanda Cerny Asyik Liburan di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris sekaligus model asal Amerika Serikat Amanda Cerny tengah berlibur di Indonesia. Amanda yang juga salah satu aktris Vine-aplikasi yang mengabungkan video-video lucu singkat yang menceritakan tentang kehidupan para kawula muda ini mengunggah aktivitas liburannya itu di akun Instagram @amandacerny.



Salah satunya adalah ketika dia mengunggah sebuah foto saat belajar tarian khas Indonesia. “Learning Indonesian dance | belajar tarian Indonesia,” tulis Amanda Cerny pada Rabu, 23 Agustus 2017.



Di foto tersebut, Amanda terlihat berada di tengah hutan bersama seorang perempuan Indonesia. Perempuan itu sedang mengajarkan Amanda untuk belajar tarian tradisional Indonesia.



Sebelumnya, Amanda Cerny juga mengunggah foto di Instagramnya bahwa ia baru tiba di Jakarta. Di foto tersebut, Amanda terlihat sedang di sebuah gedung hotel sedang duduk di tangga.



“Halo Indonesia!! The eagle has landed,” ujar Amanda di foto akun media sosial instagramnya.



Amanda Cerny saat ini juga dikenal sebagai salah satu selebgram paling populer di dunia. Mantan Playboy Playmate of the Month untuk Oktober 2011 ini kini lebih banyak berakting. Amanda pernah bermain di film Airplain Model, The Bet, Deported, dan Internet Famous.



PUTRI THALIAH