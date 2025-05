TEMPO.CO, Jakarta - Baru-baru ini, Amanda Seyfried menyatakan ingin terlibat dalam sebuah film biografi. Pemeran Karen Smith dalam film Mean Girl ini mengaku ingin berperan sebagai penyanyi terkenal.



Seperti dilansir Female First, Kamis, 23 Juli 2015, ketika ditanya siapa penyanyi yang ingin ia perankan, wanita berambut pirang ini langsung mengatakan, "Taylor Swift!"



Namun, setelah itu, Seyfried ragu dan mengatakan tidak yakin nantinya akan mendapatkan kesempatan memerankan tokoh penyanyi country asal Pennsylvania tersebut.



Pemilik nama lengkap Amanda Michelle Seyfried ini telah berperan di berbagai judul film dengan genre yang berbeda. Dan saat ini ia sangat ingin terlibat dalam sebuah film biografi.



"Aku sudah mencoba (berakting) dalam beberapa film dengan genre yang berbeda. Jujur, kalau harus memilih, aku akan pilih film dengan genre biografi," tutur aktris kelahiran Allentown, Pennsylvania, 3 Desember 1985, ini.



Seyfried pun mengungkapkan alasannya ingin memerankan seorang tokoh dari kehidupan nyata. "Aku suka film yang bercerita tentang tokoh yang nyata, karena, menurutku, ini sulit," katanya.



Menurut Seyfried, memerankan tokoh yang nyata sedikit berbeda dibanding memerankan tokoh fiksi. Tak hanya lebih menantang, bagi Seyfried, memerankan tokoh nyata juga membutuhkan penghayatan lebih dalam.



DINI TEJA | FEMALE FIRST