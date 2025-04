Amber Heard Mengkonfirmasi Hubungannya dengan Elon Musk

TEMPO.CO, Jakarta – Aktris Amber Heard mengkonfirmasi hubungan barunya dengan seorang miliuner, Elon Musk, lewat foto di Instagram. Heard dan Musk sama-sama mengunggah foto di Instagram untuk mempertontonkan makan malam intim mereka di Moo Moo Restaurant, Gold Coast, Australia.



Sebelumnya, pada hari yang sama, Heard dan Musk pergi mengunjungi penangkaran hewan liar di Australia dan terlihat menikmati beberapa wahana. Hubungan keduanya pertama kali terendus oleh awak media pada tahun lalu. Musk diketahui tergila-gila kepada Heard sejak dirinya membintangi film Machete Kills.



Heard adalah mantan istri aktor kawakan Johnny Depp. Mereka hanya bertahan sebagai suami-istri selama 15 bulan, sebelum Heard mengajukan permohonan cerai.



Dalam foto itu, Heard terlihat mengenakan gaun tanpa lengan berwarna putih dengan beberapa aksesori tambahan, seperti anting, cincin, dan gelang. Rambut pirangnya dibiarkan jatuh alami menutupi bahu dan lipstik merah tua.



Sedangkan Musk juga terlihat santai dengan kaus berwarna hitam dan rambut yang disisir rapi ke belakang. Musk mengunggah foto yang sama dengan keterangan: “Having moo moo at Moo Moo Gold Coast with @AmberHeard, @CreepyPuppet and @Cowanfilms.”



DAILY MAIL UK | ESKANISA RAMADIANI