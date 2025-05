TEMPO.CO, Jakarta - Putra David Beckham dan mantan personel Spice Girl, Victoria Beckham, Cruz Beckham, 11 tahun, merilis single debutnya berjudul If Every Day Was Christmas. Hasil penjualan single ini akan didonasikan ke acara amal pemuda di Inggris, Make Some Noise.



Bocah yang tengah memulai kariernya di jalur musik itu telah menandatangani kontrak dengan manajer Scooter Braun, yang juga memanajeri Justin Bieber.



Cruz Beckham mulai membocorkan lagunya pada akun Instagram miliknya awal minggu ini (kini lagu itu tersedia di iTunes), sebelum debut dirilis di radio Inggris pada Rabu pagi, 7 Desember 2016.



Saat Capital FM mengumumkan single miliknya, Cruz berkata kepada para pendengar bahwa lagu itu menyangkut dua hal yang paling disukainya: "Menyanyi dan Natal… dan rasanya luar biasa menyatukan keduanya dan uang hasil penjualan single akan diberikan untuk amal," katanya dikutip dari Sky News.



Ayahnya, David Beckham, mengatakan "sangat bangga" kepada jagoan ciliknya itu. "Dia bersenang-senang dan dia menikmatinya," tutur Beckham.



Meski demikian, penampilan Cruz tidaklah tanpa kontroversi. Penyiar radio Inggris, Piers Morgan, mengkritik keluarga Beckham dalam acara Good Morning Britain karena membuat anak-anaknya terekspos ke ruang publik. "Padahal, pada saat bersamaan, mereka mengatakan hal-hal pribadi," ujarnya. Morgan mengatakan Cruz harusnya "sekolah" alih-alih merilis single.



"Dia anak 11 tahun yang sedang dijual orang tuanya yang terkenal dengan kongkalikong. Banggalah Scooter!" cuit Morgan.



Namun manajer Braun membela artis-nya: "Dia anak 11 tahun yang ingin membuat lagu dan membantu anak-anak lain. Sekali lagi Piers, mengapa dia kau sebut brengsek? Dan mengapa pertunjukannya dibatalkan?"



ANTARA