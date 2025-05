TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Andien mengaku pernah dirisak atau di-bully sebelum konser. Dalam konser Metamorfosa yang digelar di JCC, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 15 September 2015, pelantun lagu Move On itu menceritakan kesulitan pada awal kariernya.



Para perisak itu, kata penyanyi kelahiran 25 Agustus 1985 ini, adalah musikus jazz senior. Mendengar kata-kata cemooh itu, Andien yang menjadi penyanyi sejak kelas 3 SD ini menangis tersedu. Ia memang belajar menyanyi sejak usia 3 tahun. Menginjak kelas 6 SD, Andien kemudian masuk ke Elfa Music Studio yang diasuh Elfa Secioria. Ia merilis album pertamanya pada usia 15 tahun, yang berjudul Bisikan Hati.



"Waktu mau tampil di TV, saya pernah di-bully sama pemusik jazz. Mereka bilang, 'Anak kecil ngapain nyanyi jazz? Emangnya bisa?' Saya langsung nangis," kata Andien dalam konsernya.



Perempuan bernama lengkap Andini Aisyah Haryad ini kemudian bercerita lebih lanjut. Dia berujar musikus jazz berbeda dengan musikus kebanyakan. Menurut perempuan yang baru menikah pada April lalu itu, kebanyakan musikus jazz tidak sungkan mengutarakan ketidaksukaannya secara blakblakan.



"Bahkan pas sudah mau tampil, mereka masih nge-bully," ucapnya.



Namun Andien tidak mau membiarkan perisakan tersebut menjadikannya lemah. "Saya pernah di-bully, diputusin pacar, ditipu, semua itu menghantarkan saya menuju metamorfosa," tutur Andien.



Kini di usianya yang telah dewasa, Andien telah menelurkan sejumlah album, seperti Bisikan Hati (2000), Kinanti (2002), Gemintang (2005), Kirana (2010), #Andien (2013), dan Let It Be My Way (2014).



LUHUR TRI PAMBUDI



