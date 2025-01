Angelina Jolie Akan Menikah Lagi, Brad Pitt Ragu Bakal Langgeng

Masih menurut sumber tersebut, Brad Pitt memiliki pandangan bahwa sebuah hubungan yang sehat harus memiliki banyak kompromi. Saat masih berumah tangga, Brad Pitt mengaku banyak mengalah dengan gaya hidup Angelina Jolie. Aktris Angelina Jolie menyapa penonton saat menghadiri penayangan perdana film `First They Killed My Father` dalam Toronto International Film Festival (TIFF), di Toronto, Kanada, 11 September 2017. REUTERS