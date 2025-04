Angelina Jolie Blak-blakan Soal Perceraiannya dengan Pitt

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris kenamaan Hollywood, Angelina Jolie mengakui perceraiannya dengan aktor Brad Pitt, merupakan kondisi yang sangat berat. "Itu merupakan saat yang sangat sulit," ujar Jolie dengan mimik wajah penuh kecewa.



Pengakuan yang pertama kali dari Jolie terkait prahara di rumah tangganya itu disampaikan saat berada di Kamboja.



Baca juga: Angelina Jolie Gugat Cerai, Apa Reaksi Brad Pitt?



Menurut Jolie, banyak orang yang berusaha untuk keluar dari situasi semacam ini. Seluruh keluarga berjuang dari keadaan berat seperti itu, ujarnya, tapi aku tetap fokus pada anak-anakku, anak kami.



"Namun, bagaimanapun kami tetap akan menjadi keluarga selamanya," tambahnya, seperti yang dilansir Guardian pada 20 Januari 2017.



Jolie berada di Kamboja untuk pemutaran perdana film yang diproduserinya, First They Killed My Father. Film ini kisah nyata tentang genosida Khmer Merah dari mata seorang anak.



Penayangan perdana itu adalah penampilan akbar pertama Jolie sejak mengajukan cerai dari aktor Brad Pitt pada September 2016, lantaran perbedaan yang tidak bisa didamaikan.



Jolie dan Pitt telah hidup bersama sejak 2004, dan keduanya baru menikah pada 2014. Pasangan ini dikarunia 6 anak dengan tiga diantaranya merupakan anak biologis, yang pertama Shiloh Nouvel Jolie-Pitt dan anak kembar yaitu Knox Leon Jolie-Pitt dan Vivienne Marcheline Jolie-Pitt.



Pasangan yang kerap dijuluki Brangelina ini juga mengadopsi 3 anak dari negara yang berbeda yaitu Maddox Chivan, Pax Thien dan Zahara Marley.



Simak juga: Ini Bukti Brad Pitt Menyayangi Anak-anak Angelina Jolie



Pada 15 September 2016, Angelina Jolie mendaftarkan gugatan cerai. Alasannya, pemain film Salt ini khawatir dengan perkembangan anaknya karena Brad Pitt kecanduan rokok dan alkohol. Selain rumor tentang perselingkuhan Pitt dengan salah satu lawan mainnya dalam film terbarunya saat itu.



Dalam tuntutannya, Jolie meminta hak asuh penuh atas keenam anaknya meski tetap memperbolehkan Pitt mengunjungi mereka.



Kini keenam anak tersebut berada dibawah asuhan penuh Angelina Jolie yang tinggal di sebuah rumah yang mereka sewa di Malibu.



GUARDIAN | BBC | YON DEMA