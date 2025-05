Angelina Jolie Ternyata Malu Disuruh Beradegan Intim dengan Brad Pitt

TEMPO.CO - Meski sudah lama menjadi pasangan suami-istri, aktris Angelina Jolie mengaku masih canggung melakukan adegan percintaan dengan suaminya, Brad Pitt. "Adegan bercinta dalam sebuah film adalah sesuatu yang aneh. Tapi, bila dilakukan dengan orang yang kamu cintai? Hmm...," ujar Jolie, seperti dikutip dari Entertainment Weekly, Jumat, 13 November 2015.



Rencananya, pasangan selebritas Hollywood ini akan melakukan adegan bercinta di dalam kamar mandi dalam film terbaru mereka, By The Sea. Jolie mengaku merasa sangat aneh karena dalam adegan itu ia dituntut tidak berpakaian sambil berendam di dalam bath up. "Dan semua itu dilakukan di depan kamera dan banyak mata," ujarnya.



Lucunya, dalam setiap adegan yang menuntut Jolie untuk tidak berpakaian, suaminya, Brad Pitt, selalu berusaha menciptakan sudut pandang tertutup dengan handuk. Pasangan artis ini berusaha membunuh rasa canggung mereka dengan banyak membicarakan dan melakukan hal-hal lucu. "Seperti saya tidak bisa keluar dari bath up sembarangan untuk lihat monitor, padahal saya dan Pitt adalah sutradaranya," ujar Jolie sambil tertawa.



By The Sea adalah proyek film romantis besutan Jolie dan Pitt tahun ini. Film ini menceritakan tentang kehidupan perkawinan pasangan Amerika pada 1970-an yang sedang bermasalah. Pasangan ini berusaha menyelamatkan pernikahan mereka dengan memilih pindah ke sebuah hotel dengan pemandangan Chateu mewah di Prancis. Dalam film ini, Jolie berperan sebagai Vanessa dan Pitt sebagai Rolland.



ENTERTAINMENT WEEKLY | NEWYORK DAILY | CHETA NILAWATY