Angelina Jolie Ungkap Awal Perceraiannya dengan Brad Pitt

TEMPO.CO, Los Angeles - Angelina Jolie buka suara tentang awal keretakan hubungannya dengan Brad Pitt. Pasangan selebriti Hollywood ini memutuskan untuk bercerai akhir September 2016.



Angelina Jolie menungkapkan pernikahannya dengan Brad Pitt retak sejak musim panas 2016. Saat itu, Angelina Jolie tengah menyelesaikan proses produksi film First They Killed My Father. Angelina Jolie menjadi sutradara film tentang sejarah Kamboja yang rilis 2017 ini.



"Hal-hal menjadi buruk. Saya tidak ingin menggunakan kata tersebut...Hal-hal menjadi 'sulit'," tutur Angelina Jolie dalam wawancara khusus dengan Vanity Fair, Rabu, 26 Juli 2017.



Sayang, Angelina Jolie tidak mendeskripsikan seberapa buruk keretakan rumah tangga mereka. Angelina Jolie menegaskan keinginannya untuk tidak membahas perceraian dengan Brad Pitt secara detail demi anak-anaknya.



"Kami semua baru menyembuhkan diri dari hal-hal yang berujung pada gugatan...Mereka tidak menyembuhkan diri dari perceraian. Mereka menyembuhkan diri dari beberapa hal dalam kehidupan," ujar Angelina Jolie dengan penuh rahasia.



Meski menolak pembahasan masa lalu, Angelina Jolie sempat mengisyaratkan situasi hubungannya dengan Brad Pitt sekarang. Angelina Jolie seakan mengiyakan kabar bahwa hubungan mereka membaik.



"Kami peduli terhadap satu sama lain dan keluarga kami. Kami berdua tengah berusaha untuk menjalani tujuan yang sama," kata Angelina Jolie.



Angelina Jolie mengunggat cerai Brad Pitt dengan alasan perbedaan yang sudah tidak bisa dihindari lagi. Angelina Jolie dan Brad Pitt sudah menjalin hubungan selama 12 tahun dan memiliki enam orang anak. Tiga anak mereka, yaitu Maddox, Zahara, dan Pax, diadopsi Angelina Jolie dari kebangsaan berbeda. Sementara tiga lainnya, yaitu Shiloh, Knox, dan Vivienne adalah anak kandung Angelina Jolie dengan Brad.

