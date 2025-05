TEMPO.CO, Jakarta - Tidak hanya sukses sebagai penyanyi di kancah Internasional, Anggun C. Sasmi kerap disorot media luar negeri karena jiwa sosialnya yang tinggi untuk sesama. Inilah sebabnya Anggun terpilih menerima penghargaan bergengsi Keys of the City Award di Florence, Italia, beberapa waktu lalu.



Tak hanya itu, wanita kelahiran Jakarta, 29 April 1974 ini juga pernah diwawancarai La Repubblica, sebuah majalah paling berpengaruh dan terkenal di Italia. Anggun mengikuti tanya-jawab bersama dengan tokoh terkemuka lainnya, seperti perancang mode legendaris Giorgio Armani dan aktris Amerika, Sigourney Weaver.



Perhatian khusus Anggun ditujukan pada situasi yang mengerikan di Suriah dengan lebih dari 400 ribu korban selama beberapa tahun terakhir. “Ini penting, sebagai seorang artis, tidak hanya sebatas menghibur saja, tetapi juga menjadi penyuara, juru bicara untuk beberapa hal yang tidak terungkap,” ujar Anggun dalam siaran persnya, baru-baru ini.



Saat ini, Anggun tengah menjalani serangkaian tur di Eropa dan sedang merekam album internasional terbarunya yang akan diluncurkan pada 2017.



