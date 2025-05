TEMPO.CO, Jakarta - Lagu Sadeness (Part II) dalam album terbaru kelompok musik pengusung new age, Enigma, yang berkolaborasi dengan penyanyi Anggun, menempati posisi pertama di tangga lagu US Billboard Dance Album.



"Saya sangat gembira melihat kesuksesan album Enigma di Amerika. Saya membawakan tiga buah lagu dalam album tersebut termasuk single pertama," kata Anggun, dalam keterangan tertulis pada Jumat, 25 November 2016.



"Album ini telah menduduki tangga lagu di iTunes di lebih dari 40 negara, termasuk posisi teratas di beberapa negara, ini benar-benar menakjubkan. Bekerja sama dengan Enigma sudah pasti merupakan salah satu pencapaian karier terbaik saya selama ini," ujar dia.



Anggun merupakan artis kelahiran Indonesia pertama yang pernah menempati tangga lagu Billboard dengan lagu berjudul Snow On The Sahara. Lagu tersebut menempati posisi Top 15 di Dance Chart dan posisi Top 20 pada Pop Chart.



Saat ini Anggun tengah sibuk melakukan tur di negara Eropa dengan tiga jadwal konser di Paris pada 1, 2, dan 3 Desember.



