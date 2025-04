Anjingnya Mati, Melanie Subono Laporkan Doni Herdaru ke Polisi

TEMPO.CO, Jakarta - Melanie Subono beberapa hari lalu meradang di media sosial perihal 'anaknya' Nina. Sejak pertengahan tahun lalu, beberapa anjing yang dianggap anak oleh Melanie itu dititipkan ke Doni Herdaru, pendiri Animal Defender, tempat penampungan anjing dan kucing yang terlantar.



Ternyata setelah berbulan-bulan dititipkan, Melanie tak juga mendapat kabar tentang anaknya itu.. Doni selalu memberikan alasan soal kondisi Nina. Melanie lalu menulis surat terbuka untuk Doni di media sosial tapi Doni tetap bergeming.



Setelah memiliki bukti kuat, Melanie melaporkan Doni ke polisi. Melalui beberapa video singkat yang diunggah di akun Instagramnya, Selasa, 11 April 2017, Melanie Subono pun menceritakan apa yang terjadi dengan "anak" kesayangannya itu.



"Gue dapat kabar dari kennel boy yang kerja di animal defender yang dipukulin sama Doni dan segala macem, dan enggak tahan lihat apapun di sana. Dan Nina sudah meninggal beberapa bulan," kata Melanie Subono.



Melanie bahkan menyebut bahwa ia sedang mengumpulkan bukti kuat untuk menyeret Doni ke pengadilan. "Ok Don, fine, elo akan syok. Hari ini miting gede, berapa bekas staf loe, tamu, bahkan tetangga udah ngumpul dengan bukti penyiksaan manusia dan hewan yang sudah elo lakukan. Gue ketemu loe di pengadilan. Gue Gue maafin loe. Semoga enggak ada yang ngelakuin ini ke elo. I am sorry Nina," ujar Melanie Subono di videonya sambil terisak.



Melanie tampaknya cukup percaya diri untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. "Enggak usah berpikiran gue orang tolol, gue anak hukum gue tahu prosedur yang harus gue ambil. Gue enggak akan maju kalau enggak ada bukti. Buat elo yang masih mendewakan mereka silakan. Yes mereka melakukan banyak hal baik kok. Elo akan syok apa yang dimaksud gue. Elo berpikir akan yang terjadi pada anak-anak di sana nantinya,"kata Melanie.



Dalam unggahan lainnya, Melanie Subono kembali mencurahkan perasaannya. Ia pun mengajak masyarakat yang punya kasus sama untuk tak takut untuk mengadukan masalahnya. "Gue sudah ada SOP nya, Andre dan kawan-kawan, badan fonder lainnya yang mau bantu. Buat elo yang punya kasus dan mau diadukan hubungin gue lewat DM IG sebelum jam satu malam. Doa aja Nina mau maafin gue juga," kata anak promotor musik Adrie Subono itu.



ALIA F