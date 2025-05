Anne Hathaway Bintangi Film Adaptasi "Live Fast Die Hot"

TEMPO.CO, Hollywood - Buku memoir jenaka laris karya Jenny Mollen, Live Fast Die Hot terbit di toko buku pada Juni 2016. Dalam waktu dekat, cerita dalam buku itu akan diadaptasi ke layar lebar.



Warner Bros yang telah mendapatkan hak cipta untuk film Live Fast Die Hot mendapuk Anne Hathaway sebagai pemeran utama. Hathaway bersama Gail Berman juga menjadi produser, sedangkan Mollen menjadi produser eksekutif.



Buku Mollen berkisah tentang kehidupannya yang eksentrik dan impulsif—entah itu melancong sendirian ke Maroko atau mengundang bandar narkoba ke acara Paskah untuk membuatnya merasa berharga—dan bagaimana semuanya berubah ketika ia dan suaminya, Jason Biggs, dikaruniai putra bernama Sid.



Dilansir dari Entertainment Weekly, memoir sebelumnya berjudul I Like You Just The Way I Am juga menjadi New York Times Best Seller.



Baru-baru ini, Hathaway menandatangani kontrak untuk proyek lain Warner Bros: film Ocean’s Eight yang hanya dibintangi para aktris. Film ini juga dibintangi Sandra Bullock, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Rihanna, Mindy Kaling, Awkwafina, dan Sarah Paulson.



ANTARA