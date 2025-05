TEMPO.CO, Los Angeles - Ariana Grande dituntut secara hukum karena lagu miliknya, One Last Time, dianggap mirip dengan lagu orang lain. Seperti dilansir E! News, Kamis, 25 Agustus 2016, penulis lagu Alex Greggs mengklaim, lagu One Last Time milik Ariana Grande mirip dengan lagu ciptaannya, Takes All Night.



Grande merilis lagu One Last Time pada 2015, sementara penyanyi Skye Stevens merilis Takes All Night pada 2012. Greggs menuntut uang US$ 150 ribu kepada Grande, penulis lagu David Guetta, Universal Music Group, dan Republic Records untuk masalah ini.



Greggs menyatakan dua lagu tersebut memiliki “kemiripan yang sangat mencolok sehingga kemungkinan besar lagu ini tidak diciptakan secara independen”.



Greggs mengklaim, One Last Time dan Takes All Night memiliki refrain dan lirik yang mirip. “Ada kemiripan penting untuk penempatan nada dalam irama paling utama di melodi yang kuat dan beat harmoni serta penggunaan lirik take(s) [or taking] you home' dalam lirik terakhir.” demikian kutipan tuntutan hukum Greggs seperti dilansir E! News.



Pihak Grande belum memberikan tanggapan mengenai tuntutan ini.

