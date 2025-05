TEMPO.CO, Jakarta - Hubungan Sophia Latjuba dengan Ariel sudah semakin serius. Ketika merayakan hari Idul Fitri, Sophie mengenalkan kekasihnya itu kepada keluarga besarnya.



Dalam akun Instagram Sophie, terlihat Ariel di antara keluarga besar dari ayahnya Sophia, Azzizurrahman Latjuba. Azzizurrahman merupakan seorang pria Bugis dan yang beragama Islam.



Dalam beberapa foto, Ariel terlihat menyelip di antara Sophie, dan kedua anaknya Eva Celia dan Manuela. "Lebaran 2015 with the Latjubas," tulis caption di bawah foto.



Dalam foto yang lain, Sophie juga mengunggahnya bersama eyangnya yang sedang berbaring. "Idul Fitri keluarga besar Latjuba."



Banyak komentar pujian dan hujatan dari pengikut Sophie di Instagram, terutama yang ditujukan untuk Ariel. Danny_kundre, "Pantesnya aril tu ma eva celia ktimbang ma maknya dan tante sophie pantesnya jadi mertua ariel hehe just kidding."



Devitafauziah27, "Ciee..seneng deh liatnya..moga cepat menikah yaaa..i hope ya allah semoga mereka cepat menikah..aminn..."



ALIA