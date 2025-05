TEMPO.CO, Jakarta - Sophia Latjuba tampaknya kini tak malu-malu lagi mempublikasikan kegiatannya bersama Ariel Noah di media sosial. Di Instagram, misalnya, Sophie terlihat sedang melakukan pemotretan bersama Ariel untuk keperluan produk baju batik. Sophie terlihat cantik mengenakan atasan batik dan rok hitam, sedangkan rambutnya dibiarkan tergerai.

Menariknya, di foto itu Sophie terlihat lebih muda dari Ariel. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pasangan kekasih itu memiliki usia yang sangat jauh. Sophie berusia 45 tahun, sedangkan Ariel 34 tahun. Namun di dalam foto itu justru wajah Ariel terlihat lebih tua dari mantan istri Indra Lesmana itu.



Hal tersebut diakui pula oleh penggemar Sophi. Akun @Anyasoraya menulis, "Gilaaaa yaaaa ga kliatan beda jauh umurnyaa. Mantap tante sophiee ."



Sementara akun @Safarinanp menulis, "Ariel look older than she is.."



Hubungan Ariel dan Sophie telah berjalan masuk tahun kedua. Kabarnya akibat hubungan tersebut Sophi menjadi mualaf mengikuti jejak kekasihnya. Hal tersebut ditandai dengan posting-an buku tentang Islam beberapa waktu lalu. Sophi juga mengaku menjalankan ibadah puasa.



ALIA

