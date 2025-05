TEMPO.CO, Jakarta - Vokalis grup musik Noah, Ariel, merayakan ulang tahun ke-35 pada 16 September 2016. Sang kekasih, Sophia Latjuba, mengucapkan selamat kepada kekasihnya via Instagram. Di akun Instagram-nya, Sophia mengunggah foto berdua dengan Ariel. Keduanya sedang bersepeda dan tersenyum ke arah kamera.



"To one of the kindest, most talented and humble person I've ever met: Happy Birthday. May happiness, health and good people surround the rest of your journey. Thank you for being you," tulis Sophia.



Netizen yang berkomentar di bawah foto ikutan mendukung hubungan keduanya. "Meleleeh ngeliatnya ..smoga menjadi imam yg baik y bor..," tulis salah satu netizen.



"Happy birthday ariel , GBU Sophie n ariel," kata netizen lain.



Dalam foto yang lain, Sophia juga mengunggah foto berdua dengan Ariel dalam sebuah acara. Sophia tak memberikan caption apa pun.



"Apa pun yg terbaik buat Ariel adalah kebahagiaan buat kami Sahabat Noah,, bersama kamu kami melihat sesuatu yg beda dr Ariel, perubahan yg positif. Kami para Sahabat hanya mampu berdoa yg terbaik dan semoga bahagia selamanya,, my idola, my insfirasi, my motivasi," tulis seorang netizen di bawah foto.



ALIA