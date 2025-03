Armenia Dinobatkan sebagai Destinasi Petualangan Terbaik Dunia 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Pacific Area Travel Writers Association atau PATWA menobatkan Armenia sebagai Destination of the Year for Adventure Tourism, yang diselenggarakan dalam upacara tahunan Internationale Tourismus Börse atau ITB di Berlin pada 5 Maret 2025. Organisasi yang bergerak dalam bidang pariwisata, perjalanan, dan perhotelan ini juga memberikan penghargaan pada bidang lain, mulai dari tujuan wisata, maskapai penerbangan, hotel, restoran, agen perjalanan, dan lainnya.