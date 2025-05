Arnold Schwarzenegger Gantikan Donald Trump di Apprentice

TEMPO.CO, Los Angeles - Bintang film Terminator Arnold Schwarzenegger akan menjadi pembawa acara televisi The Celebrity Apprentice menggantikan Donald Trump, yang keluar untuk mengikuti pencalonan Presiden Amerika Serikat.



Schwarzenegger, 68 tahun, yang kembali ke industri film setelah mengakhiri periode keduanya jabatannya sebagai Gubernur California pada 2011 ini akan mengambil alih pertunjukan pada musim 2016-2017. Demikian pernyataan NBC, unit Comcast Corp.



"Arnold Schwarzenegger adalah lambang merek global di dunia hiburan dan bisnis, ditambah pencapaiannya di kancah politik juga berbicara," kata President Program Alternatif NBC Paul Telegdy, seperti dikutip kantor berita Reuters.



Telegdy mengatakan Schwarzenegger memiliki ide menampilkan selebriti berlomba menyelesaikan tugas bisnis sekaligus mengumpulkan dana untuk amal di acara itu.



Arnold Schwarzenegger mengatakan bahwa dia penggemar berat acara The Celebrity Apprentice, termasuk bagaimana acara itu menampilkan tantangan dan kemenangan dalam bisnis sekaligus kerja tim.



"Saya senang memberikan pengalaman saya pada mereka sambil mengumpulkan jutaan dolar untuk amal," kata Schwarzenegger.



Aktor laga kelahiran Austria dan binaragawan itu telah tampil dalam banyak film setelah kembali ke industri film. Namun hanya sedikit yang mencapai sukses di box office seperti yang dia nikmati sepanjang periode 1980-an dan 1990-an saat berperan di sederet film seperti Conan the Barbarian dan The Terminator.



Film terkininya, Terminator: Genisys yang dirilis Juli lalu terbilang mengecewakan karena hanya meraih pendapatan 90 juta dolar AS di box office Amerika Utara. Untungnya, film ini meraih pendapatan lebih baik di luar negeri dengan perolehan 350 juta dolar AS menurut BoxOfficeMojo.com.



Trump, yang dikenal dengan ucapan "You're fired" atau "Kau dipecat" memutuskan mundur dari acara tersebut awal tahun ini karena ingin maju menjadi kandidat Presiden Amerika Serikat 2016 dari Partai Republik.



ANTARA