Artis Pendukung, Kate Winslet Raih Golden Globe

TEMPO.CO, Hollywood -Ajang penghargaan Golden Globe Awards 2016 yang digelar pada Minggu, 10 Januari 2016 di Beverly Hilton, Beverly Hills, Amerika Serikat pukul 20.00 waktu setempat, sudah memunculkan nama pemenang, salah satunya Kate Winslet. Winslet mendapat penghargaan sebagai Best Supporting Actress in a Motion Picture dalam film yang berjudul Steve Jobs.



Winslet memainkan peran sebagai Joanna Hoffman, eksekutif marketing Apple yang juga tangan kanan Steve Jobs. Sedeangkan peran Steve Jobs dimainkan oleh Michael Fassbender. Film arahan Danny Boyle (direktur koreografi pembukaan Olimpiade London 2012) ini sudah memasuki panggung hiburan sejak November tahun lalu.



Dalam film tersebut, Jobs digambarkan sebagai seorang egoistik, tidak berhati nurani, yang menikam sahabatnya sendiri dari belakang untuk mencapai keuntungan. Yang paling buruk, Jobs digambarkan sebagai pria yang enggan mengakui putrinya sebagai anak. Putrinya itu hasil hubungan dengan pacar sekampusnya dulu.



Kasus tersebut telah dibawa ke pengadilan dan setelah tes DNA, terbukti Jobs ayah dari anak perempuan itu. Namun Jobs hanya memberi nafkah US$ 500 sebulan sedangkan perusahaannya bernilai US$ 200 juta ketika itu.



Perhelatan Golden Globe ke-73 yang dipersembahkan oleh Hollywood Foreign Press Association ini menghadirkan 77 film dan serial yang masuk ke daftar nominasi untuk 25 kategori.



Meski tak akan lagi dipandu oleh Tina Fey dan Amy Poehler, Golden Globes tahun ini akan dibawakan oleh Ricky Gervais. Sebelumnya, Ricky tampil sebagai pembawa acara Golden Globes selama tiga tahun berturut-turut pada 2010 sampai 2012.



BAGUS PRASETIYO