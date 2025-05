Asyik! Ada Emoji One Direction di Twitter

TEMPO.CO, Jakarta - Twitter punya kabar menarik bagi para penggemar One Direction dengan memperkenalkan emoji baru dari grup tersebut.



Twitter mengungkapkan versi emoji dari Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan dan Louis Tomlinson, Kamis, 12 November 2015 seperti dilansir dari Digital Spy.



Georgina Parnell, Head of Entertainment Partnerships Twitter Inggris, mengatakan, "Hanya di Twitter kau bisa menyatukan penggemar dari seluruh dunia dalam perayaan boyband terbesar di dunia."



"Kami telah memiliki lebih dari 700 juta cuitan One Direction pada tahun 2015 dan saya tak sabar melihat negara mana yang paling banyak mencuitnya akhir pekan ini untuk mendapatkan salah satu dari emoji eksklusif One Direction."



"Emoji baru itu akan menjadi momen penting bagi Directioners di Twitter."

ANTARA