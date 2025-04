Attila Syach Membela Attalarik Syach di Instagram

TEMPO.CO, Jakarta - Attila Syach, adik kandung Atalarik Syach, membantah kabar yang menyebut kakaknya membuang barang-barang milik Tsania Marwa. Sebagai bukti, Attila mengunggah foto percakapan via Whatsapp antara pengacara Atalarik, Junaidi, dengan Tsania Marwa. Percakapan itu berisi pemberitahuan Marwa bahwa dia hendak mengambil barang-barang miliknya dari rumah Atalarik.

"Besok orang saya mau ambil barang milik saya di kediaman Atalarik dengan membawa list, sekitar pukul 11-an siang. Mohon diinfokan ke Atalarik karena saya sudah tidak bisa hubungi beliau lagi," tulis Marwa.

"Ini list nya: Mobil Mercy B 5 TMS, semua tas, semua pakaian (baju sehari-hari, gaun, pakaian dalam, mukena dll). Semua sepatu, semua parfume, I beauty case make up ungu, semua kutek, semua accesoris, blowan listrik, semua buku psikologi, semua ijazah sekolah, lukisan mawar merah, foto selamat hari ibu Syarief + bunga plastik, belt hermes. Dan juga barang-barang kantor Syafira di ruko Cibinong City Center milik Atalarik," kata Tsania Marwa.

Dalam unggahannya di Instagram, Attila mengungkapkan bahwa kabar kakaknya memasukkan barang-barang Tsania Marwa ke kantung plastik sampah adalah hoax. Sebagai adik, Attila merasa perlu untuk meluruskan masalah dan memperbaiki nama sang kakak.

"Instagram adalah mesin media sosial untuk berbagi kebahagiaan, bukan mesin penyebar dusta!! Untuk penduduk Instag yang telah menggunakan jemari, mulut dan pikirannya untuk menghina dan menghujat…coba deh cermati pic yang saya upload ini.Apakah palian sadar jika iman dan moral kalian dirampas HOAX KANTONG SAMPAH? ..Menyedihkan! Kalian mau gadaikan moral kalian hanya dengan percaya info dusta.

NYATA, SERAH TERIMA BARANG DALAM KESEPAKATAN ANTARA MARWA, LAWYER DAN ARIK. TIDAK ADA DRAMA OPERA ASBUN DIDUNIA KAMI.. Be Smart, don’t blame others for your imperfect.

Jika ada yang mau lanjutkan hinaan-nya kepada kami, silahkan…kalian punya hak dan juga kami, dan pastinya Allah Maha Menyaksikan.

Teman-teman instag, mohon maaf atas ketidak nyamanan ini, namun saya harus meluruskan apa yang menjadi dusta terhadap saudara saya. _Behalf of Arik’s," demikian ungkapan Attila yang ditulis dalam keterangan foto. *

