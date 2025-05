Aura Kasih Goda Bekas Pacar: Mau Aku Seperti Ini atau..

TEMPO.CO, Jakarta - Meme "Mantan, maafin aku yang dulu" sedang mewabah di media sosial.



Orang ramai-ramai memajang foto lamanya, saat masih berpenampilan lugu dan tak mahir dandan, disandingkan dengan foto kekinian yang sudah jauh berbeda.



Tren ini juga menjalar di kalangan artis. Aura Kasih, salah satunya.



Aura Kasih memajang dua foto di akun Instagramnya. Foto pertama memperlihatkan Aura Kasih dengan wajah polos tanpa make up. "Di tasik," tulis Aura Kasih di bagian atas foto tersebut.



Di foto sebelahnya, yang diberi keterangan "di Jakarta", Aura Kasih memperlihatkan dirinya yang sekarang, yang sudah pandai berdandan. Aura Kasih mengenakan off-shoulder putih yang memerlihatkan bagian perut, serta anting berukurang besar.



"Dear mantan, mau aku yg dulu apa aku yg sekarang?" tulis Aura Kasih di bagian bawah foto.



Dan di kolom caption, Aura Kasih menulis, "yg mana? yg mana? yg mana? pilihannya dua! klo dulu aku masih lugu dan bisa ditipu, kalo skrg aku garang dan bsa makan org !!! #podowae #kekinian."



Hingga Rabu siang 27 April, postingan itu sudah memancing lebih dari 1.600 komentar. Mayoritas followers lebih menyukai Aura Kasih yang dulu.



"Lebih manis n anggun yg di tasik neng.." tulis @fals.boy.



"Yg ditasik lebih cantik," sahut @asep_sdrjt.



@budydianansyah juga punya pendapat sama. "Aa pilih teteh yg d tasikk," ungkapnya.



Nah, kalau kamu lebih suka yang mana?



TABLOIDBINTANG.COM