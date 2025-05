Aurel Bersolek Alami, Netizen: Cantik, Sesuai Umurnya!

TEMPO.CO, Jakarta - Empat hari yang lalu, Aurel Hermansyah mengunggah foto di akun Instagram-nya. "Wedding at malang. Makeup by @kikylutan," begitu isi caption-nya. Dalam foto yang dia unggah, Aurel tak hanya berhasil membuat lebih dari 29 ribu pengikutnya menyukai foto ini, tapi ia pun berhasil mengundang komentar positif.



"Aurel cantikan gitu lebih natural sesuai kaya umurnya, tinggal pakeannya yg di sesuaikan :) i like it, so pretty @aurelie.hermansyah," kata akun @upikshra. Dalam foto ini, make-up yang dipoleskan ke putri sulung Krisdayanti ini tampak natural. Eye shadow-nya tidak berlebihan dan lipstik babypink-nya sangat cocok untuk remaja seusianya.



"Cantik banget natural. Udah kak kayak gini aja make up. Jgn terlalu tebel. Kak aurel cantik wlau sederhan ttp cantik yah kak" tambah pengikut Aurel yang memiliki akun @iena_lienasones.



Sebagian netizen juga yakin, foto yang diunggah Aurel empat hari yang lalu ini tidak bukan hasil rekayasa teknologi yang bisa mempercantik wajah. "Cans..ini gapake efek..keliatan banget gapake," kata netizen dengan akun @fathia.febylafayzaaa.



Meski dibanjiri pujian, nyatanya masih ada saja netizen yang melontarkan komentar pedas kepada remaja yang baru menginjak usia 17 tahun ini.



Memang, sejak mengubah penampilannya, sering kali Aurel Hermansyah mendapat komentar tak sedap dari netizen. Mulai dari dandanannya yang dianggap terlalu tua, sampai dengan isu operasi plastik yang diduga dilakukannya. Meski demikian, remaja kelahiran Jakarta, 10 Juli 1998 ini tak gentar dengan hujatan para netizen.



DINI TEJA