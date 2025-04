TEMPO.CO, Jakarta - Foto-foto Aurelie Moeremans dalam balutan mini dress hitam di akun Instagram-nya mencuri perhatian netizen. Foto-foto itu diunggah Aurelie pada Jumat, 15 September 2017.



Baca: 17 Agustus, Aurelie Moeremans Menyelam di Akuarium Raksasa



Dalam salah satu foto, Aurelie menatap manja dari balik kacamata hitamnya. Dia juga membubuhkan keterangan "Did you say something?"



Di foto yang lain, dia tampak sensual dengan pundaknya yang terbuka. "Waiting for my prince charming," katanya.



Netizen pun beramai-ramai berkomentar. "This is the most gorgeous girl," kata seorang netizen. Ada juga yang menulis, "You're so beautifullllllll.... Yaa Tuhan, jodoh aku nanti yg kayak gini ya Tuhan." Netizen lain menulis, "Cantiknya biasa aja bisa nggak."



Terselip dua foto yang berbeda di antara foto-foto tersebut. Di salah satu foto, Aurelie memegang kamera dengan perempuan berpakaian putih di belakangnya. Di foto lain dia bersama dengan sejumlah artis, seperti Ge Pamungkas dan Deva Mahendra, mengenakan kaus oblong merah dengan tulisan nama mereka.



"Jomblo itu ... ( isi sendiri )," tulis Aurelie Moeremans.



IKA SURYANI SYARIEF