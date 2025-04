TEMPO.CO, Jakarta - Anak dari aktor Jeremy Thomas, Axel Matthew Thomas, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus narkoba. Axel diduga membeli narkoba jenis Happy Five yang merupakan golongan psikotropika. Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono, Axel membeli Happy Five seharga Rp 1,5 juta.



Argo menjelaskan, Axel ditangkap saat hendak pergi ke Singapura tadi pagi di Bandara Soekarno-Hatta. "Yang bersangkutan sudah di bandara sedang naik pesawat, akhirnya digiring oleh petugas imigrasi karena ada pencekalan dari pihak kepolisian, yang bersangkutan sudah berstatus tersangka," kata Argo di kantornya, Selasa, 18 Juli 2017.



Penetapan Axel sebagai tersangka, menurut Argo, didasarkan pada beberapa bukti transaksi pembelian narkoba. Pihak kepolisian sebelumnya menangkap Axel Matthew Thomas saat ia mendatangi Hotel Kristal, Terogong, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin, 17 Juli 2017, pukul 21.00 WIB. Saat proses penangkapan di Hotel Kristal tersebut, menurut polisi, putra Jeremy Thomas itu berusaha untuk kabur sehingga menyebabkan kontak fisik.



Happy Five merupakan jenis narkoba sedatif dan hipnotik yang dapat memberikan rasa tenang atau rileks. Namun jika digunakan dengan dosis yang tidak diatur oleh dokter, dapat memberikan efek sebaliknya.



Bersumber dari Wikipedia, Happy Five memiliki nama asli nimetazepam yang berasal dari Jepang. Obat ini biasanya digunakan untuk orang yang susah tidur atau mengalami depresi ringan. Namun, obat ini juga biasa digunakan sebagai pengganti narkoba jenis ekstasi.



Di Indonesia, Happy Five termasuk golongan narkoba IV yang dapat digunakan dengan resep dan pengawasan dokter. Jika seseorang menggunakannya secara berlebihan, akan menimbulkan ketergantungan, depresi, insomnia, dan rasa lelah.



Setelah ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Axel dibawa ke Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan, untuk mendapatkan perawatan atas permintaan keluarganya. Namun, kata Argo, putra Jeremy Thomas itu akan dipindahkan ke Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur.



PUTRI THALIAH | N.N.