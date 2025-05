Ayo Ngaku, Xenia Deli Berpacaran dengan Justin Bieber?

TEMPO.CO , Los Angeles:Justin Bieber selain terkenal dengan karya lagunya, juga terkenal karena sikaf tempramentalnya. Media sering menyorot ulah nakalnya.



Meski begitu, Xenia Deli melihat sisi lain dari sosok Bieber. Dilansir People, Senin 21 September model yang berperan dalam video klip What Do You Mean tersebut mengatakan, Bieber tak seburuk yang orang kira.



"Sangat lucu orang-orang mengira kami pacaran, padahal tidak ada apa-apa di antara kami," kata Deli.



Saya justru heran dengan anggapan semua orang tentang Bieber, lanjut Deli. "Aku bahkan terkejut, karena dari dialah (Bieber) aku belajar banyak tentang Tuhan. Dia mengajariku, aku harus belajar lebih banyak lagi," kata Deli.



Model 25 tahun tersebut juga mengakui kekagumannya pada Bieber. "Dia sangat menarik, dia tidak menunjukkan sisi itu kepada semua orang," lanjut Deli.



Melihat sisi lain Bieber, Deli pun tak heran jika Bieber sempat menangis saat tampil di MTV EMA 2015 lalu. "Saya melihat dia memiliki jiwa yang dalam. Dia seorang yang peka tidak kosong seperti banyak diberitakan," tutur Deli.



RINA ATMASARI

