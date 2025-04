TEMPO.CO, Jakarta - Ayu Ting Ting menjadi salah satu kandidat 100 Wajah Tercantik dunia 2017 versi situs kritik independen TC Candler. Selain Ayu Ting Ting, ada dua selebritas Indonesia lainnya yang masuk dalam daftar kandidat 100 Wajah Tercantik dunia 2017, yaitu Raisa dan Prilly Latuconsina.



TC Candler rutin menggelar pemilihan 100 Wajah Tercantik dunia sejak 1990-an. Setiap tahunnya, TC Candler memilih sampai ribuan kandidat untuk 100 Wajah Tercantik 2017. Kandidat dipilih berdasarkan kecantikan, orisinalitas, keanggunan, dan berbagai kriteria lainnya.



Wanita cantik yang menjadi kandidat berasal dari puluhan negara di dunia. Kebanyakan adalah seleb wanita yang berkecimpung di industri hiburan dunia seperti Hollywood, Korea Selatan, dan Bollywood.



Tahun ini, yang menjadi kandidat 100 Wajah Tercantik 2017 dari Hollywood adalah Marion Cotillard, Natalie Portman, Kate Bosworth, Emma Watson, dan Bella Hadid.



Foto-foto kandidat 100 Wajah Tercantik 2017 ini dipajang di akun Instagram @tccandler. Menariknya, foto artis wanita asal Indonesia mendapat jumlah like yang cukup tinggi. Foto Ayu Ting Ting di-like sebanyak 13.070 kali. Sementara Prilly Latuconsina meraih 42.718 like, danRaisa mengantongi tanda like sebesar 6.202.



Angka ini jauh lebih tinggi dari kandidat asal Hollywood. Emma Watson, misalnya, hanya mendulang sekitar 3.500 like.



Daftar wanita yang masuk 100 Wajah Tercantik dunia 2017 akan diumumkan pada Desember mendatang. Akankah Ayu Ting Ting berada dalam daftar tersebut?

TABLOID BINTANG