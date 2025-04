Baekhyun Unggah Foto di Instagram, Dandan ala Gadis Sekolah

TEMPO.CO, Jakarta -Baekhyun, anggota boyband asal Korea Selatan, EXO, lagi-lagi bikin heboh pengguna media sosial, Instagram. Kali ini, Baekhyun menunjukkan pesona lain yang dimiliki dirinya lewat unggahan foto selfie di Instagram.



Foto selfie yang diunggah oleh Baekhyun menunjukkan sosok gadis sekolah dengan wajah lugu dan imut, lengkap dengan seragam, rambut panjang berponi serta sapuan makeup sederhana.



Dalam fotonya tersebut Baekhyun menulis keterangan “Aku yang pertama kali membayar janji.” Yang dimaksud dengan janji tersebut ialah janji yang dibuat anggota EXO-CBX atau sub unit baru EXO beranggotaka Baekhyun, Chen dan Xiumin, kepada anggota EXO lainnya. Memang nama Baekhyun tercatat sebagai anggota EXO atau anggota lama dan ia juga masuk anggota EXO-CBX.



Anggota EXO-CBX berjanji akan berdandan layaknya gadis sekolah jika lagu baru mereka yang berjudul Hey Mama menduduki peringkat pertama dalam acara musik The Show.



EXO-CBX yang digawangi oleh Baekhyun, Chen dan Xiumin tersebut berhasil merajai tangga lagu saat mempromosikan lagu baru berjudul Hey Mama dalam acara musik The Show.



ESKANISA RAMADIANI|SOOMPI