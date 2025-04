Baju Konser Rossa Seberat 15 Kilogram

Perbesar

Penyanyi Rossa memperkenalkan Rossa Eu de Parfum di Mall AEON, BSD Kota Tangerang Selatan, 21 Agustus 2016. Parfum buatan Rossa itu terdiri dari tiga varian, yakni My Love, My Live, dan My Music, yang diambil dari kepribadian Rossa. TEMPO/Rini Kustiani

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini