TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Anggun C. Sasmi diabadikan dalam bentuk patung lilin yang akan dipajang di Madame Tussauds di Bangkok pada September 2016.



"Kami sangat senang dalam menyambut patung lilin Anggun di keluarga Madame Tussauds kami," kata Noppadon Prapimpunt, Head of Bangkok Cluster for Merlin Entertainments (Thailand), melalui siaran pers, Sabtu, 2 Juli 2016.



Anggun telah bertemu dengan seniman-seniman Madame Tussauds di London. Sebanyak 350 foto dan pengukuran telah diambil untuk membuat patung lilin mirip Anggun. Patung Anggun tersebut digambarkan berada di kursi juri Asia's Got Talent di Madame Tussauds Bangkok di lantai enam Siam Discovery.



Menanggapi itu, Anggun mengaku tersanjung dan bahagia bisa bergabung dengan para tokoh ternama dunia yang patung lilinnya dipamerkan di Madame Tussauds. "Bekerja sama dengan seniman Madame Tussauds adalah suatu pengalaman tersendiri dan saya terpesona oleh dedikasi, profesionalisme, dan keahlian mereka," tutur Anggun.



Anggun juga meninggalkan pesan lucu kepada para penggemar nakalnya. "Patung lilin saya akan selalu menyambut penggemar saya di Madame Tussauds Bangkok. Tapi tolong jangan sentuh di tempat Anda tidak boleh sentuh. Behave!"



Mulai September 2016, para penggemar dapat berdiri dekat dan mengambil foto selfie bukan hanya dengan Anggun, tapi juga dengan patung lilin tokoh lain yang telah ditampilkan di bawah sorotan ruang TV, seperti Oprah, Naomi, Ann Thongprasom, dan Ken Theeradet.



ANTARA