Bakal Jadi Istri Hamish Daud, Raisa Gelar Acara Bridal Shower

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Raisa dan teman-temannya menggelar acara bridal shower di salah satu hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu, 26 Agustus 2017. Raisa mengabadikan acara tersebut lewat foto-foto yang kemudian dia unggah di akun Instagram-nya.



Bridal shower adalah suatu perayaan sebelum pernikahan yang diadakan oleh calon pengantin wanita bersama para sahabat dan saudara terdekatnya. Dari foto-foto yang diunggahnya, Raisa terlihat bahagia dikelilingi sahabta-sahabatnya. Raisa pun menuliskan di akun Instagram-nya, raisa6690, "Thank you for going the extra mile to let me know that I'm loved, girls. Best surprise everrr."







Hanya dalam hitungan hari, Raisa dan Hamish Daud bakal resmi menjadi suami-istri. Pasangan kekasih itu akan melangsungkan pernikahan pada 3 September 2017.



Pernikahan Raisa dan Hamish Daud rencananya akan digelar di Hotel Mid Plaza, Sudirman, Jakarta. Undangan pun sudah beredar luas di media sosial, yang membuat galau para netizen.



