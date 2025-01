Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali Terbaik Ketiga Sedunia

TEMPO.CO, Jakarta - Wajah baru Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai paska-renovasi tak hanya mengesankan para turis, tapi juga dunia internaisonal. Belum lama ini bandara ini diganjar penghargaan prestisius tingkat dunia dengan meraih gelar "The 3rd World Best Airport 2016" di ajang Airport Service Quality (ASQ) Awards 2016, kategori bandara dengan 15-25 juta penumpang per tahun.