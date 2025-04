Bebe Rexha Bakal Datang ke Indonesia, Begini Perjalanan Karirnya

TEMPO.CO, Jakarta -Bebe Rexha, penyanyi yang lagu-lagunya merajai tangga lagu dunia dan menjadi pembicaraan di media sosial bakal datang ke Indonesia. Bebe Rexha rencananya akan memeriahkan acara ulang tahun salah satu televisi swasta yang digelar di Hall D JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 24 Agustus 2017.



Meskipun baru memulai karir sebagai penyanyi solo, tidak banyak yang tahu bahwa jauh sebelum itu Bebe Rexha sudah terjun ke dunia musik dunia sebagai penulis lagu.



Rexha lahir di Brooklyn, New York, 30 Agustus 1989, dengan nama asli Bleta Rexha. Ia lahir dari orangtua berdarah Albenia. Dalam bahasa Albania, Bleta berarti “bumble bee” atau kumbang. Nama itulah yang kemudian ia ambil sebagai nama panggungnya, Bebe.



Sejak kanak-kanak, Rexha sudah tertarik akan dunia musik. Ia mengikuti paduan suara dan berpartisipasi dalam berbagai acara musik. Ia bahkan belajar bermain piano dan gitar sampai berhasil memenangkan kompetisi menulis lagu di usia remaja.

Bebe Rexha saat berpose di atas karpet merah di ajang penghargaan MTV Europe Music Awards 2016 di Arena Ahoy di Rotterdam, Belanda, 6 November 2016. REUTERS



Bebe Rexha mulai dikenal publik kala menjadi penyanyi tamu pada lagu popular Hey Mama yang dinyanyikan oleh David Guetta dan Nicki Minaj. Sejak saat itu, Rexha mulai muncul berduet dengan beberapa pemusik terkenal dunia seperti Martin Garrix dalam lagu In the Name of Love.



Oktober lalu, Rexha merilis single barunya I Got You yang diambil dari albumnya yang berjudul All Your Fault bagian pertama. Meskipun demikian, Rexha telah banyak berkontribusi dalam dunia musik dengan menulis sejumlah lagu penyanyi papan atas.



Ia turut menulis lagu The Monster yang dinyanyikan oleh Eminem dan Rihanna, lagu Like A Champion yang dinyanyikan Selena Gomez, serta lagu Team yang dinyanyikan oleh Iggy Azalea. Tak hanya itu, Rexha juga turut membantu menulis lagu terbaru mantan personil One Direction, Louis Tomlinson yang berjudul Back To You.



Sejak mencapai popularitas, Bebe Rexha mulai mendapatkan banyak tawaran pekerjaan. Ia sempat menjadi pembaca acara European Music Awards 2016 dan menjadi juri di acara kompetisi musik Pitch Battle di BBC One sejak Juni 2017 lalu.



