TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi wanita asal Amerika Serikat, Bebe Rexha, jadi bintang tamu di malam puncak HUT SCTV ke-27 di Hall D2 JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 24/8.

Membawakan lagu andalannya, In the Name of Love, I Got You, dan The Way I Are, Bebe Rexha mendapat sambutan meriah dari penggemarnya. Selama acara berlangsung, Bebe Rexha juga berbaur dengan sejumlah musisi ternama Tanah Air, seperti Prilly Latuconsina. Bebe Rexha. Billboard.com

Sempat berbincang sedikit, Bebe Rexha menilai Prilly Latuconsina adalah sosok wanita yang baik. Mereka pun bertukar nomor kontak dan saling follow di Instagram.

"Aku rasa artis Indonesia sangat bertalenta. Aku bertemu Prilly (Latuconsina) untuk pertama kalinya, follow dia di Instagram, dan she's such a sweetheart," ungkap Bebe Rexha di Hall D2 Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Bebe juga menganggap musisi Indonesia memiliki bakat luar biasa. Dia pun tertarik untuk berkolaborasi.

"Aku pikir dia (Prilly) luar biasa dan artis Indonesia sangat bertalenta dan mungkin aku akan bekerja sama dengan mereka suatu hari," ungkap Bebe Rexha,



TABLOIDBINTANG.COM