Bebe Rexha, Penyanyi Sekaligus Penulis Lagu Sederet Pesohor Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam dua tahun terakhir, Bebe Rexha secara perlahan berhasil mencapai ketenaran. Ia berhasil mencuri perhatian orang-orang melalui kemunculannya berduet berrsama penyanyi-penyanyi besar seperti Nicky Minaj, David Guetta, dan lain sebagainya.



Tidak banyak yang mengetahui bahwa Rexha seringkali menulis lagu untuk penyanyi-penyanyi papan atas dunia. Berikut adalah beberapa lagu penyanyi papan atas dunia yang pernah ditulis oleh Bebe Rexha :



1. The Monster - Rihanna dan Eminem

Rexha pertama kali membuat sebuah pencapaian besar sebagai penulis lagu ketika lagu The Monster yang ia tulis untuk Eminem dan Rihanna mesuk kedalam jajaran 100 lagu terbaik Billboard.



2. Like a Champion - Selena Gomez

Tak banyak yang tahu bahwa Bebe Rexha berkontribusi dalam album "Star Dance" milik Selena Gomez. Dalam album yang dirilis pada tahun 2013 ini, Rezha menulis lagu Like a Champion.



3. Team - Iggy Azalea

Lagu populer penyanyi Iggy Azalea yang berjudul Team, merupakan salah satu lagu yang ditulis oleh Rexha. Bersama lima orang penulis lagu lainnya, Rexha berhasil membuat sebuah lagu yang akhirnya mendapat tempat di kalangan penikmat musik saat ini.



Tak hanya itu, hubungan Iggy dan Rexha pun dekat. Empat bulan sebelum lagu Team dirilis, Iggy sempat menulis di twitternya bahwa rexha meyakinkan dirinya untuk menyanyi dengan jujur dengan ciri khas suara yang ia miliki. Bahkan, Iggy seringkali bercerita pada Rexha selama proses penulisan Team berlangsung. Dari hasil mengobrol tersebut, Rexha kemudian membuatkan Iggy sebuah lagu yakni Three Day Weekend.



4. Glowing - Nikki Williams

Rexha juga sempat membuat lagu Glowing untuk Nikki Willaims. Lagu ini kemudian mampu meraih posisi ketiga pada tangga lagu Billboard untuk jenis Hot Dance Club Songs.



5. Under You - Nick Jonas

Di album Last Year Was Complicated milik Nick Jonas, Rexha ikut berperan pada lagu Under You. Lagu ini mendapatkan perhatian dari orang-orang, terutama pada video klip musiknya yang memperlihatkan Jonas dan Shay Mitchell dalam satu adegan.



BILLBOARD | BIANCA ADRIENNAWATI