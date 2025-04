TEMPO.CO, Jakarta - Evelyn Nada Anjani pasrah menghadapi sidang perceraiannya dengan suaminya, Aming, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Apa pun hasil keputusan hakim, Evelyn akan menerimanya meskipun dirasa berat.



Evelyn juga mulai membuka lembaran baru untuk menjalani hidup yang lebih baik. Kepada wartawan, Evelyn mengatakan sedang dalam proses move on dari Aming.



Baca: Sidang Cerai, Aming Bawa Bukti Tertulis



"Tahapan selanjutnya harus move on. Nanti, kalau sudah 100 persen (move on), baru saya ngomong," ujar Evelyn kepada wartawan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa, 9 Mei 2017, saat berbincang-bincang mengenai beberapa proyek untuk menata kariernya.



Evelyn tidak menampik bahwa selama di Jepang dia masih memikirkan Aming. Namun yang dipikirkan Evelyn adalah bagaimana masalah yang dihadapinya ini bisa cepat selesai.



"Ya, mikir sih, tapi mikirnya mudah-mudahan cepat selesai, baik. Mudah-mudahan dia (Aming) juga baik-baik. Maksudnya, saya juga senanglah dia didampingi sahabat-sahabatnya," katanya.



Selama di Jepang, Evelyn berbagi kegiatan dengan para sahabatnya. Banyak yang berharap Evelyn bertemu dengan pengganti Aming.



TABLOID BINTANG.COM