Begini Cara Minho SHINee Menjawab Kritik Pedas Netizen

TEMPO.CO, Jakarta -Personil grup K-pop SHINee, Choi Min-ho yang lebih dikenal sebagai Minho SHINee sempat jadi bulan-bulanan netizen saat membintangi film To The Beautiful You. Netizen menilai akting Minho SHINee di film itu mengecewakan. Lantas, bagaimana reaksi Minho SHINee terhadap respons netizen tersebut?



Baca: Minho SHINee Ingatkan Netizen kepada Kahiyang Ayu

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

"Saya pantas menerima kritikan itu. Saya memang banyak mengalami kesulitan saat menjadi pemeran utama di To The Beautiful You," kata Minho SHINee dalam sebuah wawancara, beberapa waktu lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Minho SHINee mengatakan, aktingnya terlihat buruk karena saat itu dia merasa kurang percaya diri. Berkaca pada pengalaman tersebut, Minho pun mencoba mendongkrak kepercayaan dirinya dengan cara terus mengasah kemampuan aktingnya. "Andai saat itu saya sudah memahami diriku dan akting dengan baik, pasti hasilnya akan lebih memuaskan. Saya agak menyesalinya karena saya cukup mengacaukan di film itu," katanya.

Usaha keras Minho SHINee terbukti berhasil. Saat membintangi Two Men pada 2016, banyak orang yang memuji kehebatan aktingnya. "Selain mengasah kemampuan akting, saya juga banyak berpikir untuk mengembangkan kemampuan aktingku," kata Minho SHINee.

Minho SHINee juga banyak belajar dari para seniornya dan mencoba merevisi apa yang kurang dari aktingnya. Terkadang, dia membandingkan kualitas dirinya dengan para pemain senior. Saat berpikir tentang kualitas akting dirinya, Minho akan selalu menemui bahwa kekurangannya akan memacunya untuk menjadi lebih baik dikemudian hari.

Selain berlatih akting, bernyanyi, dan menari, Minho SHINee juga rajin menonton film disela-sela kesibukannya. Menonton film, ia jadikan sebagai salah satu cara untuk mengetahui bagaimana akting yang baik.

Meskipun sedikit menyesali penampilannya di To the Beautiful You, Minho bersyukur karena film itu mendorongnya untuk lebih bisa mengeksplorasi kemampuannya lebih baik lagi. "Bahkan sebelumnya saya hanya bertindak egois dengan berpikir kalau saya sudah memberikan penampilan yang baik,"katanya.

Minho SHInee pun kini memahami bahwa peran utama bukanlah seseorang yang berperan dengan baik tentang dirinya saja, tapi harus mengedepankan jalannya keseluruhan peran. "Seharusnya saya bisa lebih memperhatikan sekitar, tetapi saya terlalu fokus terhadap peranku saja.Hasilnya pun menajadi aneh. Tetapi lagi-lagi itu saya jadikan 'obat'. Sejujurnya, menjadi bahan kritikan banyak orang itu menjadi pembelajaran yang berharga buat saya,"ucapnya.