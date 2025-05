TEMPO.CO, Las Vegas - Rene Angelil, suami Celine Dion, saat ini tengah berjuang melawan kanker tenggorokan yang dideritanya. Tentu saja, Dion terpuruk dengan kondisi suaminya.



Belum lama ini, Dion bercerita tentang permintaan terakhir suaminya di depan publik. "Dia ingin saya kembali bernyanyi," kata Dion memulai ceritanya, seperti dilansir Latimes, Rabu, 26 Agustus 2015. "Dia mau meninggal di pelukan saya."



“Dia tahu bahwa saya begitu mencintai apa yang saya lakukan. Dia sangat ingin saya bernyanyi, kenapa? Karena saya adalah penyanyi favoritnya. Dan saya istrinya. Sayalah ibu dari tiga anaknya. Kami saling mencintai," ucap pelantun The Power of the Dream tersebut.



Penyanyi 47 tahun itu menyatakan vakum dari dunia hiburan saat tampil pada Agustus 2014. Saat itu, ia menuturkan, "Saya ingin mengabdikan setiap kekuatan dan energi untuk penyembuhan suami saya. Dan untuk itu, perlu bagi saya untuk mendedikasikan waktu untuknya dan anak-anak."



Rene Angelil, didiagnosis menderita kanker pada 1999. Sejak 2013, Angelil harus makan melalui tabung karena kanker tenggorokan.



Celine Dion dan Rene Angelil menikah pada 1994. Pasangan ini telah memiliki tiga anak, yaitu Rene-Charles, 14 tahun, serta kembar Eddy dan Nelson, 4 tahun.



RINA ATMASARI | LATIMES