Begini Ekspresi Kebahagiaan Arumi Bachsin Pamer Foto Bayinya

TEMPO.CO, Jakarta - Kebahagiaan kini menghampiri pasangan Arumi Bachsin dan Emil Dardak. Pasangan yang menikah pada 2013 lalu ini, kembali dianugerahi buah hati.



Arumi, belum lama ini melahirkan anak keduanya. Untuk membagi kebahagiaannya, Arumi mengunggah gambar diri dan buah hatinya tersebut di Instagram.



"Alhamdulillah semuanya sehat dan lancar. Ini saat baru lahir dan melakukan IMD, he did it! Terimakasih mas Emil udah bantu dan nemenin aku melalui semua prosesnya," tulis Arumi.



Ia terlihat menidurkan anaknya dalam dekapannya. Bukan hanya itu, Arumi juga menyampaikan kalau buah hatinya tersebut berjenis kelamin laki-laki.



"Yeayy the baby boy is here!" tulisnya.



Hingga saat ini, bintang 18+ tersebut belum menamai anaknya.



Pada postingan berikutnya, Arumi kembali mengunggah foto bayinya. "Duh mirip siapa ya aku? Dan kira-kira namaku siapa ya? Mama papaku masih galau," tulis Arumi.



RINA ATMASARI