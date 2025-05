Begini Keseriusan Yuanita Jalin Cinta dengan Pengusaha

TEMPO.CO, Jakarta -Yuanita Christiani mengaku memiliki pengalaman tak enak menjalin hubungan spesial dengan sesama artis.

"Sama artis, patah hati sih. Sudah pernah coba dekat sama yang seprofesi tapi ternyata kliknya sama yang beda," kata Yuanita saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin, 25 Februari 2016.



wanita berkulit putih ini menagku sekarang sedang dekat dengan seorang pengusaha dan bukan tokoh publik.



"Dia orang biasa. Pengusaha, banyak usahanya," ujar pemandu acara Kuis Pencari Cinta Take Me Out yang pernah tayang di Indosiar.



Menurut Yuamita, sosok kekasih pujaan hatinya itu termasuk pekerja keras, baik, dewasa sekaligus penyabar.



Yang juga membuat dirinya kian merasa cocok, dari sisi usia, antara dirinya dengan sang pacar tidak terlampau jauh.



"Orangnya baik, sabar, dewasa, pekerja keras. Pokoknya buat saya orang ini bisa lengkapi saya. Apa yang saya cari ditemui dengan orang ini," ungkapnya sumringah.

TABLOIDBINTANG.COM