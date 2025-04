Begini Reaksi Iqbaal Soal Bastian Steel dan Chelsea Islan

TEMPO.CO, Jakarta - Iqbaal CJR sedang berada di Indonesia untuk berlebaran. Lantaran pernah satu grup Coboy Junior bersama Bastian Steel, banyak yang bertanya tentang kedekatan Bastian dengan Chelsea Islan.



"No comment. Ditanyain teman gue sih soal Bastian, no comment sih," kata Iqbaal, ditemui di sela pemutaran perdana film Surat Kecil Untuk Tuhan, di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa malam, 20 Juni 2017.



Beberapa bulan belakangan Iqbaal menjalani kuliah di Armand Hammer United World College, New Meksiko, Amerika Serikat.



Gosip kedekatan Bastian Steel dengan Chelsea Islan jadi topik hangat di media hiburan Tanah Air sepekan belakangan. Titik beratnya bukan soal bagaimana Bastian bisa mendapatkan hati Chelsea, tapi soal sikap netizen menghadapi kabar tersebut.



Seperti diketahui, warganet begitu heboh menanggapi kabar Bastian Steel pacaran dengan Chelsea Islan. Sebagian besar dari mereka sangat tidak terima, hingga tagar #AksiBelaIslan menggema di jagad maya.



