Begini Reaksi Nani Wijaya Saat Dilamar Sastrawan Ajip Rosidi

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris senior Nani Wijaya, 72 tahun, akan menikah dengan sastrawan Ajip Rosidi, 79 tahun. Belum ada tanggal pasti, namun Ajip berharap bisa mengucap ijab kabul di Masjid Kasepuhan Cirebon, Jawab Barat, April ini.

Ajip merupakan teman almarhum suami Nani Wijaya, Misbach Yusa Biran, yang meninggal dunia pada 2012. Pertemuan Ajip Rosidi dengan Nani Wijaya sebetulnya tidak terlalu sering.

"Saat peresmian perpustakaan Rosidi di Jalan Garut, Bandung, Nani pernah menyumbangkan buku-buku suaminya ke perpustakaan. Kami yang mengundang," kata Ajip Rosidi, Ahad, 2 April 2017.

Setelah lama tak bersua, Ajip Rosidi dan Nani Wijaya kembali bertatap muka pada akhir 2016. Dari si tulah benih-benih cinta muncul, hingga akhirnya Ajip memberanikan diri melamar Nani.

Bagaimana reaksi Nani Wijaya saat diajak menikah? Apakah langsung menerima? "Iya, rasanya begitu menurut penglihatan saya ya, he he he," kata Ajip Rosidi sambil tertawa. *

