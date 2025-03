Bella Ramsey Didiagnosis Autisme saat Syuting The Last of Us

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Bella Ramsey mengungkapkan bahwa dirinya didiagnosis mengidap autisme saat syuting musim perdana The Last of Us di HBO. Ia menemui psikiater setelah seorang kru melihat Bella menunjukkan tanda-tanda autisme selama syuting di Kanada.

"Saya didiagnosis autisme saat saya sedang syuting musim pertama The Last of Us ," kata Ramsey kepada British Vogue pada Rabu, 19 Maret 2025.

Kru yang tidak disebutkan namanya itu memiliki anak autis. Ia berasumsi Ramsey juga mengidapnya. Hal tersebut membuat Bella akhirnya berkonsultasi dengan psikeater dan benar dia mengidap autisme. Ia menggambarkan dirinya seperti orang aneh dan penyendiri, yang lebih nyaman berada di sekitar orang dewasa daripada teman-teman seusianya. Tanda-tanda lainnya adalah aktris 21 tahun ini memiliki masalah sensorik yang umum terjadi pada orang-orang dengan spektrum autisme. Bella Ramsey Jalani Hidup Lebih Lapang Dada

Diagnosis ini tidak membuat Bella berhenti melakukan apa yang disukainya. Ia telah menerima dan menyebutnya sebagai sesuatu yang membebaskan. "Memungkinkan saya untuk menjalani hidup dengan lebih lapang dada terhadap diri saya sendiri karena tidak dapat melakukan tugas-tugas sehari-hari yang mudah yang tampaknya dapat dilakukan oleh orang lain," ucapnya.

Bella yakin kondisinya sekarang ini justru membantunya sebagai seorang aktor. Ia mengamati orang-orang di sekitarnya. "Belajar lebih banyak cara bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitar saya telah membantu saya dalam berakting," ujarnya. Ia juga sengaja mengungkapkannya ke publik. “Tidak ada alasan bagi orang untuk tidak mengetahuinya," tuturnya. Bella Ramsey di The Last of Us

Joel (Pedro Pascal) dan Ellie (Bella Ramsey) dalam serial The Last of Us. Dok. HBO

Bella Ramsey berperan sebagai dalam serial The Last of Us yang diadaptasi dari gim video. Ellie merupakan seorang gadis berusia 14 tahun yang merupakan penyintas dari wabah apokaliptik yang telah menghancurkan umat manusia. Ia beradu akting dengan Pedro Pascal sebagai Joel, seorang penyintas yang disewa untuk menyelundupkan Ellie.

The Last of Us (2023) menceritakan perjuangan bertahan hidup Joel dan Ellie di kota yang terserang penyebaran wabah jamur berbahaya. Wabah tersebut membuat manusia menjadi zombi.